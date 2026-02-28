السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات لحماية أمنها

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها اليوم السبت، مؤكدة أنها تصدت لها بنجاح، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: إن الاعتداءات السافرة التي طالت الرياض والمنطقة الشرقية تمثل انتهاكاً غير مبرر، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة، وخصوصاً أن إيران كانت على علم بأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لاستهدافها.

وشدد البيان على أن السعودية، في ضوء هذا العدوان، ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات، مؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر لا يمكن المساس به.

وجاءت هذه الاعتداءات في سياق هجوم صاروخي إيراني استهدف أيضاً قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، في خطوة اعتبرتها الدول المستهدفة انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن مواطنيها واستقرار المنطقة.