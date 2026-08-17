الخارجية العراقية تدين الاعتداء على مقر رئيس حكومة إقليم كردستان وتطالب إيران بتوضيح موقفها

بغداد-سانا

أدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف مقر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مؤكداً أنه غير مبرر وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن العراق واستقراره وانعكاساته على أمن المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث الاعتداء الذي استهدف مقر إقامة رئيس حكومة إقليم كردستان ومكتبه، بواسطة طائرات مسيرة من نوع حديد 110″.

وطالب حسين الجانب الإيراني بإصدار موقف رسمي يوضح حقيقة الاعتداء والجهات أو الأسباب التي تقف وراءه.

وأشار إلى أن الاستهدافات السابقة كانت تبرر بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في الإقليم، بينما استهدف الاعتداء الأخير بشكل مباشر مقر رئيس حكومة الإقليم، ما يمثل سابقة خطيرة من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب عراقجي عن استغرابه من وقوع الاعتداء، موضحاً أنه لا تتوافر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية، ومؤكداً عدم وجود أي مبرر لمثل هذه الأعمال في ظل ما وصفها “بالعلاقات الإيجابية والمتينة” التي تربط الحكومة الإيرانية بحكومة إقليم كردستان.

وأكد عراقجي رفض بلاده كل ما من شأنه تأجيج التصعيد وزعزعة الاستقرار، متعهداً بإصدار بيان رسمي يوضح موقف الحكومة الإيرانية من الحادث.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن في وقت سابق اليوم استهداف مكتب رئيس ‏حكومة ‏الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر بشرية.‏