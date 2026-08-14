إصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على بلدة سعير شرق الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان بجروح اليوم الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على بلدة سعير شرق الخليل بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً بعد أن دهسه مستوطن شمال الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين إسرائيليين مسلحين هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة العديسة ببلدة سعير، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين، أحدهما فتاة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً عقب دهسه من قبل مستوطن أثناء عمله في أرضه الواقعة بمنطقة جبل القرن قرب البلدة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات متكررة تنفذها قوات الاحتلال.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت في وقت سابق حصار الاحتلال ومستوطنيه لبلدة قصرة جنوب مدينة نابلس وما رافقه من حصار لمنازل عائلات فلسطينية منذ خمسة أيام، وتخريب لشبكات الكهرباء والمياه، مؤكدة أن سلطة الاحتلال استخدمت المستوطنين كأداة منفلتة للتخريب والتهجير القسري وتنفيذ مشروع الضم في الضفة الغربية، وتطالب بتدخل دولي لوقف إرهابهم.