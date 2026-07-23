غوتيريش والبديوي يبحثان أمن المنطقة والتعاون المشترك

نيويورك-سانا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، آخر المستجدات في المنطقة، وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي.

وقال مجلس التعاون في بيان اليوم الخميس: إن البديوي أكد خلال لقائه غوتيريش في نيويورك، على هامش المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي، “أنّ الاعتداءات الإيرانية ضد دول المجلس، واستهدافها للبنى التحتية وبشكل ممنهج، يثبت رغبتها في زعزعة الأمن والاستقرار، وتقويض جهود السلام، ويؤكد على أهمية وضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين”.

من جانبه جدد غوتيريش الإعراب عن تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية، وأهمية وقف هذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة.

وكان البديوي أكد أمس، أن الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المجلس، وتهديدات ميليشيا “الحوثي” المرتبطة بها بإغلاق مضيق باب المندب، تمثل أعمالاً خطيرة تستوجب المحاسبة الفورية، وموقفاً دولياً حازماً يضمن احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، وحماية البنى التحتية للطاقة.