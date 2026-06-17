برنامج الأغذية العالمي يرحب بمساهمة أميركية بقيمة 800 مليون دولار لدعم عملياته الإنسانية

روما-سانا

رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة مالية جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 800 مليون دولار، ستخصص لدعم عملياته الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

وأوضح البرنامج، الذي يتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقراً له، أن التمويل الجديد سيسهم في دعم “العمليات المنقذة للحياة” عبر إيصال المساعدات الغذائية إلى أكثر من 38 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في نحو 37 دولة، حسب ما نقلته فرانس برس.

وأشار البرنامج إلى أنه يواجه ضغوطاً مالية متزايدة في ظل تراجع مستويات التمويل وارتفاع حجم الاحتياجات الإنسانية عالمياً، لافتاً إلى أنه كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن نقص حاد في الموارد المتاحة، بالتزامن مع اتساع رقعة الأزمات.

وحسب بيانات البرنامج، فقد بلغت المساهمات المالية نحو 10 مليارات دولار في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى حوالي 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما انعكس على قدرته في توسيع نطاق استجابته الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه التحديات اللوجستية وارتفاع تكاليف إيصال المساعدات في عدد من المناطق، ولا سيما في ظل استمرار الأزمات والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارل سكاو: إن هذا الدعم يأتي في “لحظة حاسمة”، في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة.

ويعمل البرنامج هذا العام على الوصول إلى نحو 110 ملايين شخص ضمن الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يتطلب تمويلاً يقدر بنحو 13 مليار دولار لضمان استمرار عملياته الأساسية.