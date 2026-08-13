كوريا الجنوبية تطوّر أول كوكبة أقمار اصطناعية صغيرة خاصة بها

سيئول-سانا

أعلنت وكالة الفضاء في كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن إكمال تطوير أول كوكبة أقمار اصطناعية صغيرة عالية الدقة خاصة بها.

ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” عن وكالة الفضاء قولها: إنه سيتم وضع هذه الكوكبة وهي عبارة عن خمسة أقمار على متن الصاروخ “نوري” على أن يتم إطلاقها في تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أنّ هذه الكوكبة تشكل جزءاً من مشروع كوريا الجنوبية لتشغيل 10 أقمار صناعية خفيفة الوزن من أجل المراقبة عالية الدقة لشبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها.

وذكرت أنه سيتم تركيب كاميرا كهروضوئية بدقة مكانية تتراوح من متر واحد إلى 4 أمتار على الأقمار.

وتُعد هذه الأقمار الاصطناعية الخمسة أول طراز لقمر اصطناعي لرصد الأرض يُنتج بكميات كبيرة في كوريا الجنوبية باستخدام قطع غيار تجارية جاهزة.

وكانت البلاد أطلقت نموذجاً أولياً في نيسان من عام 2024.

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