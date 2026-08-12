تحطم مقاتلة تركية إف16 ونجاة قائدها

أنقرة-سانا

تحطمت مقاتلة تركية من طراز «إف-16» اليوم الأربعاء إثر حادث عرضي خلال طلعة تدريبية في ولاية يالوفا غرب البلاد، فيما نجا قائدها بعد القفز بالمظلة، وفق وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن أسباب الحادث ستتحدد بعد استكمال التحقيقات في موقع التحطم، بينما أكد والي يالوفا أحمد حمدي أوسطه وفق ما نقلت “الأناضول” عدم وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين أو العسكريين، مشيراً إلى اتخاذ التدابير اللازمة في موقع الحادث.

وأضاف أن فرقاً مختصة تتابع التحقيق، فيما لم يسجل أي خطر باندلاع حريق أو وقوع أضرار في المنطقة المحيطة.

وتعد «إف-16» من الطائرات المقاتلة الرئيسية في سلاح الجو التركي، وتستخدم في مهام التدريب والعمليات الجوية.