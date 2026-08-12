باكستان تدين هجوم باب المندب وتدعم أمن الملاحة البحري

إسلام آباد-سانا

أدانت باكستان، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، مؤكدة التزامها الثابت بدعم حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية الدولية وفقاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قوله خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية: إن “المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة مواطنين باكستانيين وإصابة آخر جراء الهجوم”.

وبين أندرابي أن إسلام آباد تجري اتصالات وتنسيقاً مع السلطات السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للاطلاع على مزيد من التفاصيل الدقيقة حول الحادث، مشدداً على دعم باكستان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية الدولية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده من الدول الموقعة على التحالف البحري الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية في الـ30 من تموز الماضي، وأنها على استعداد لتقديم المساعدة إلى السعودية وجميع الشركاء في التحالف بما يسهم في تعزيز حماية سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت، أمس الثلاثاء، مقتل 6 أفراد من طاقم سفينة تجارية بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي أثناء إبحارها في مضيق باب المندب.