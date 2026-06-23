اتصالان هاتفيان بين الرئيس اللبناني ونائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

photo 2026 06 23 19 33 24 اتصالان هاتفيان بين الرئيس اللبناني ونائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته
الرئيس اللبناني جوزاف عون-الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون في اتصالين هاتفيين اليوم الثلاثاء مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فانس وروبيو أكدا “دعم الولايات المتحدة لمواقف الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية، وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها، وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال”.

وشدد فانس وروبيو على “متابعة الولايات المتحدة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك”.

وتتزامن الاتصالات بين مسؤولين لبنانيين وأمريكيين مع تفاهمات بين واشنطن وطهران ومساعٍ قطرية تهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان.

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