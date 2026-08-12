مباحثات سعودية تركية بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا



بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن مباحثات الوزيرين الهاتفية تناولت دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يضمن أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر وحرية الملاحة فيهما، ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.



كما تناولت مباحثات الجانبين آفاق العمل المشترك بين البلدين.



ويأتي الاتصال في ظل تصاعد الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لاحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتكثيف المشاورات بين الدول الفاعلة بشأن حماية أمن الملاحة البحرية، ولا سيما في الممرات المائية الحيوية، إضافة إلى دعم المساعي السياسية الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، على خلفية الحرب الأمريكية -الإيرانية.