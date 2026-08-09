مباحثات سعودية كويتية حول الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة

وزير الصحة يؤكد التزام سوريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لبناء 2 1 860x482 1 مباحثات سعودية كويتية حول الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة

 الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، مستجدات الأوضاع الإقليمية.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن مباحثات الوزيرين تناولت الجهود الرامية إلى لخفض التصعيد في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
 
ويأتي الاتصال في ظل تصاعد الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لاحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتكثيف المشاورات بين الدول الفاعلة بشأن حماية أمن الملاحة البحرية، ولا سيما في الممرات المائية الحيوية، إضافة إلى دعم المساعي السياسية الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، على خلفية الحرب الأمريكية -الإيرانية.

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