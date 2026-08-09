إجلاء 470 شخصاً جراء الحرائق جنوب غرب إسبانيا

photo 2026 08 09 19 36 25 إجلاء 470 شخصاً جراء الحرائق جنوب غرب إسبانيا

مدريد-سانا

أجلت السلطات الإسبانية اليوم الأحد، 470 شخصاً من منازلهم، كإجراء احترازي مع استمرار الحريق المندلع في إقليم هويلفا جنوب غرب البلاد.

ونقل موقع “TRL ” الإسباني عن السلطات في هويلفا قولها: إن “الحريق ما زال معقداً، ويتطلب الكثير من الجهود الميدانية لإخماده”.

وأبدت فرق الإطفاء تفاؤلها إزاء سيطرة وشيكة على الحريق الذي طال حتى الآن نحو ثمانية آلاف هكتار.

وتشهد إسبانيا كغيرها من دول أوروبا، صيفاً صعباً على صعيد حرائق الغابات، إذ تسبّبت عشرات الحرائق بإجلاء آلاف الأشخاص، وخصوصاً في وسط البلاد.

وكان الحريق الذي اندلع في تموز الماضي في منطقة أفيلا قرب مدريد اعتُبر الأكبر في تاريخ إسبانيا الحديث، بعدما أتى على نحو 50 ألف هكتار.

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