هجوم في مدينة دنيبرو الأوكرانية يتسبب بتدمير مستودع طبي يتبع لمنظمة الصحة العالمية

جنيف-سانا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأحد، أن مستودعاً للإمدادات الطبية تابعاً للمنظمة تعرّض للتدمير في مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وقال غيبرييسوس في تدوينة على حسابه في منصة إكس: إن الحادث جاء عقب هجوم وقع يوم الجمعة الماضي، مبيناً أن المستودع كان يضم إمدادات طبية طارئة موجهة للمرافق الصحية في الخطوط الأمامية، معظمها مقدّم من منظمة الصحة العالمية.

وأشار غيبرييسوس إلى أن العاملين والسائقين الذين كانوا في المستودع تمكنوا من إخراج نحو 130 لوح تحميل يحتوي مستلزمات طبية من أصل 300 قبل مغادرة الموقع.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى 3148 هجوماً على المنشآت الصحية في أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط عام 2022، بينها 2567 استهدفت مرافق صحية، و71 مستودعات، و645 إمدادات، ما أسفر عن مقتل 240 شخصاً وإصابة 1055.

وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” ندّدت الشهر الماضي بما وصفته “استراتيجية متعمّدة” لتدمير نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا عبر هجمات متواصلة على المرافق والطواقم الطبية، معتبرة أنها تتجاوز كونها تداعيات عرضية للنزاع.

ومع دخول الحرب عامها الخامس، يواصل الطرفان الأوكراني والروسي تنفيذ ضربات بعيدة المدى في عمق البلدين تؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية في كلا الجانبين.