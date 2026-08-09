هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب ولاية غازي عنتاب التركية

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت دائرة الزلازل التابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في منشور على منصة “إكس”، أن الهزة وقعت على عمق 7.44 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بدوره، أفاد المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الهزة حُدد عند إحداثيات 37.132 درجة شمالاً، و36.904 درجة شرقاً، وعلى عمق نحو 7 كيلومترات.

وكانت هزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجات ضربت مدينة ملاطية التركية في 20 أيار الماضي.