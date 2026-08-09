إجلاء أكثر من 20 ألف شخص جراء حرائق غرب كندا

أوتاوا-سانا
أجلت السلطات في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم، جراء حريق غابات سريع الانتشار وسط ظروف جوية حارة وجافة ورياح قوية.
وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، أن حريق “بالد رينج” امتد إلى نحو 9500 هكتار، وطال مناطق سمرلاند وبيتش لاند على ضفاف بحيرة أوكاناغان في المقاطعة، فيما أسفرت النيران عن تدمير منازل وممتلكات، في حين فرضت السلطات في المقاطعة حالة الطوارئ.
من جهته قال رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا ديفيد إيبي عبر منصة “إكس”: إن الحريق لا يزال نشطاً للغاية، مشيراً إلى أن سرعة تغير الظروف أدت إلى محاصرة عدد من الأشخاص، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء.
وتشهد مقاطعة بريتش كولومبيا عشرات الحرائق في وقت تكافح فيه فرق الإطفاء انتشار النيران وسط ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الجفاف.