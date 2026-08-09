إجلاء أكثر من 20 ألف شخص جراء حرائق غرب كندا

photo 2026 08 09 09 08 41 إجلاء أكثر من 20 ألف شخص جراء حرائق غرب كندا

أوتاوا-سانا‏

أجلت السلطات في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا أكثر ‏من 20 ألف شخص من منازلهم، جراء حريق غابات ‏سريع الانتشار وسط ظروف جوية حارة وجافة ورياح ‏قوية‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، أن حريق “بالد ‏رينج” امتد إلى نحو 9500 هكتار، وطال مناطق ‏سمرلاند وبيتش لاند على ضفاف بحيرة أوكاناغان في ‏المقاطعة، فيما أسفرت النيران عن تدمير منازل ‏وممتلكات، في حين فرضت السلطات في المقاطعة حالة ‏الطوارئ.‏

من جهته قال رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا ديفيد ‏إيبي عبر منصة “إكس”: إن الحريق لا يزال نشطاً للغاية، ‏مشيراً إلى أن سرعة تغير الظروف أدت إلى محاصرة ‏عدد من الأشخاص، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ ‏والإجلاء‎.‎

وتشهد مقاطعة بريتش كولومبيا عشرات الحرائق في ‏وقت تكافح فيه فرق الإطفاء انتشار النيران وسط ارتفاع ‏درجات الحرارة واستمرار الجفاف‎.‎

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