الطاقة السعودية: إخماد حريق في منشأة تابعة لأرامكو بجازان دون إصابات

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، فجر اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في إحدى المنشآت التابعة لمصفاة شركة أرامكو السعودية في منطقة جازان جنوب غربي المملكة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس”: “إن فرق الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تمكنت من إخماد حريق اندلع فجر اليوم في إحدى المنشآت التابعة لمصفاة أرامكو في جازان”، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة، دون أن توضح أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وكان رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أعلن في الثالث من الشهر الجاري أن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تسببت في انقطاعات محدودة في الإنتاج، مؤكداً أن إنتاج الشركة يمكن أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب “الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية” خلال أيام، وأنها قادرة على رفع إنتاجها إلى طاقتها الإنتاجية المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً خلال ثلاثة أسابيع إذا طلب منها ذلك.

وتعد “أرامكو” أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، وهي شركة وطنية ‏مملوكة للمملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس في مدينة الظهران، وتعد العمود ‏الفقري للاقتصاد السعودي، كما تلعب دوراً رئيساً في إمدادات الطاقة العالمية‎.‎