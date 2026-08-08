أرمينيا وأذربيجان تؤكدان مواصلة مسار السلام والتعاون

باكو-سانا

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أهمية مواصلة جهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتطوير التعاون الاقتصادي وشبكات الربط بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، وفق وكالة “أذرتاج” الأذربيجانية.

وجاء الاتصال بمناسبة مرور عام على قمة السلام التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في 8 آب 2025، بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شكلت محطة مهمة في مسار تسوية الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب التوقيع بالأحرف الأولى على النص الأولي لاتفاقية السلام بين البلدين.

وأشار الجانبان إلى التقدم الذي تحقق خلال العام الماضي في مسار تطبيع العلاقات، مؤكدين أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية يمثل أحد المظاهر العملية لفوائد السلام، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة.

وفي هذا السياق، بحث الطرفان صادرات أذربيجان من المشتقات النفطية إلى أرمينيا، وحركة البضائع العابرة عبر الأراضي الأذربيجانية إلى أرمينيا ومنها إلى وجهات أخرى، باعتبارها خطوات تسهم في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما ناقش باشينيان وعلييف تنفيذ “مسار ترامب للسلام والازدهار” وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها في واشنطن، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل لضمان السلام الدائم والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وكانت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا قد شهدت على مدى عقود توترات سياسية وعسكرية على خلفية النزاع حول إقليم قره باغ، قبل أن ينخرط البلدان في مفاوضات برعاية دولية أفضت إلى تفاهمات بشأن تطبيع العلاقات وإرساء السلام وتعزيز التعاون الاقتصادي والربط الإقليمي.