قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم واقتحام في الضفة وتواصل القصف المدفعي على غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن شاباً فلسطينياً أصيب برصاص جنود الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة مخيم قلنديا شمال القدس وانتشرت بكثافة في أحيائه، وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها وحولت بعضاً منها إلى ثكنات عسكرية، كما اعتدت بالضرب على رجل مسن ما أدى لإصابته واعتقلت شاباً، وهدمت منشأة تجارية.

واعتقل جنود الاحتلال 4 شبان خلال اقتحام قرى جلقموس وعربون وبرقين في جنين، وحولوا منزلاً في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة إلى ثكنة عسكرية، وجرفوا أراضي واقتلعوا أشجار زيتون في بلدة عجة جنوب المدينة.

وفي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة نحالين وقرية المنية غرب وجنوب شرق المدينة، بينما أغلقت منطقة برك سليمان السياحية واقتحمت بلدة الخضر وداهمت منازل ومحال تجارية.

مستوطنون يستولون على أراض بالأغوار

استولى مستوطنون على مئات الدونمات من الأراضي في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية استولى المستوطنون على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية في الأغوار الشمالية.

هدم منزل بالأراضي المحتلة عام 1948

هدمت سلطات الاحتلال منزلاً في بلدة البعنة بمنطقة الجليل بالأراضي المحتلة عام 1948، بذريعة البناء من دون ترخيص.

قصف مناطق في القطاع

وفي قطاع غزة قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، كما طال القصف المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح.