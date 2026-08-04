جندي روسي يقتل زميله و3 مدنيين في شبه جزيرة القرم

سيفاستوبول-سانا
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم “ميخائيل رازفوجاييف” اليوم الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين برصاص أحد العسكريين.
وقال” رازفوجاييف “، في منشور على تلغرام: “إنّ مأساة وقعت في سيفاستوبول اليوم، ووفقاً للتقارير الأولية، أطلق جندي النار على زملائه الجنود في قرية خميلنيتسكي، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، قبل أن يهاجم مدنيين ويقتل ثلاثة أشخاص هم رجلان يبلغان من العمر 71 و59 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 64 عاماً.
وأشار رازفوجاييف إلى أنّ السلطات المعنية ألقت القبض على المهاجم الذي لم تتضح دوافعه بعد، مضيفاً أنّ فرق الطوارئ والمحققين وخبراء الطب الشرعي متواجدون حالياً في موقع الحادث، ويجري التحقيق في ملابساته وأسبابه.