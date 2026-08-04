جندي روسي يقتل زميله و3 مدنيين في شبه جزيرة القرم

سيفاستوبول-سانا‏

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم “ميخائيل رازفوجاييف” ‏اليوم الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين برصاص أحد ‏العسكريين.‏

وقال” رازفوجاييف “، في منشور على تلغرام: “إنّ مأساة وقعت في ‏سيفاستوبول اليوم، ووفقاً للتقارير الأولية، أطلق جندي النار على زملائه ‏الجنود في قرية خميلنيتسكي، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، قبل ‏أن يهاجم مدنيين ويقتل ثلاثة أشخاص هم رجلان يبلغان من العمر 71 و59 ‏عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 64 عاماً.‏

وأشار رازفوجاييف إلى أنّ السلطات المعنية ألقت القبض على المهاجم الذي ‏لم تتضح دوافعه بعد، مضيفاً أنّ فرق الطوارئ والمحققين وخبراء الطب ‏الشرعي متواجدون حالياً في موقع الحادث، ويجري التحقيق في ملابساته ‏وأسبابه.‏