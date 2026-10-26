شبكة حقوقية: 42 انتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال يومين أسفرت عن سقوط ‏ضحايا

عدن-سانا‏

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 42 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي في ‏محافظة تعز خلال الـ48 ساعة الماضية، وأسفرت عن سقوط ضحايا.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها اليوم الإثنين: “إن ميليشيا الحوثي نفذت 42 ‏انتهاكاً أطلقت خلالها نحو 369 مقذوفاً على مناطق سكنية، ما أسفر عن مقتل 4 ‏مدنيين وإصابة 7 آخرين، بينهم طفلتان تبلغان 14 عاماً، بالتزامن مع استمرار ‏الحصار وعرقلة وصول الأدوية والوقود والإمدادات الأساسية”.‏

وأوضحت الشبكة أن الوقائع شملت كذلك اختطاف 8 مواطنين من منازلهم ومحالهم ‏التجارية في منطقة الكلائبة بمديرية المعافر، بالتزامن مع مداهمات وترهيب وضغوط ‏لتجنيد العشرات من أبناء المنطقة، ومداهمة ونهب 8 منازل، واعتداءات وقصف على ‏منازل في الأقروض.‏

الحصار يضغط على القطاع الصحي

وأشارت الشبكة إلى أن نحو 1,280 مريضاً بالفشل الكلوي يواجهون خطر انقطاع ‏العلاج نتيجة نقص مستلزمات الغسيل، في ظل الحاجة إلى 140 جلسة يومياً، فيما ‏تهدد تداعيات نقص الوقود والإمدادات الطبية حياة 192 مريضاً في أقسام العناية ‏المركزة و154 طفلًا في الحاضنات.‏

كما سجّلت الشبكة تضرر مستشفيين و4 مراكز طبية و3 مخازن طبية، بينها مستشفى ‏الصفوة الذي يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف مريض، بالتزامن مع استخدام مكاتب ‏صحية إدارية مواقع للتمركز في مناطق سيطرت عليها الميليشيا مؤخراً، و42 مرفقاً ‏صحياً تعاني نقصاً حاداً في الإمدادات، بينما تحتاج المستشفيات وسيارات الإسعاف ‏إلى أكثر من 156 ألف ليتر من الوقود شهرياً لضمان استمرار خدماتها، وسط تعطل ‏مولدات في مرافق صحية وانقطاع الكهرباء العامة.‏

نقص حاد في الأدوية ‏

وأكدت أن الحصار يحرم المرضى من أدوية أساسية ومنقذة للحياة، تشمل الإنسولين ‏وأدوية الفشل الكلوي والطوارئ والهيموفيليا والثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وأدوية ‏الأمراض النفسية والعصبية والصرع ومرض باركنسون والتهابات الكلى والذئبة ‏الحمراء ومتلازمة بهجت، إلى جانب تعطل خدمات مرضى السل ومراكز رعاية ‏الأطفال المصابين بسوء التغذية.‏

ولفتت إلى أن 20 بالمئة من عيادات الولادة ورعاية الحوامل أُغلقت، ما حرم 734 ‏حالة ولادة من الخدمة والإشراف الطبي، رغم الحاجة إلى خدمة نحو 20 حالة يومياً ‏داخل المدينة، فضلاً عن تعطل خدمات تنظيم الأسرة والفحوصات ورعاية النساء ‏والأطفال، مشيراً إلى أن مراكز التحصين توقفت عن العمل، ما حرم 3,600 طفل من ‏التطعيم، بمعدل خدمة معتادة يبلغ 60 طفلاً يومياً داخل المدينة، مع توقف خدمات ‏لقاحات السل «بي سي جي»، والخماسي، والروتا، والكزاز، وشلل الأطفال، وتعطل ‏توفير مستلزمات الحقن وبطاقات التحصين وخدمات رعاية النساء.‏

وأشارت الشبكة إلى أن مستشفيات في تعز تستقبل نحو 8 حالات يومياً، في حين ‏يعرقل القصف وصول المرضى والجرحى إليها، ويستنزف نقص الأدوية والطاقة ‏قدرة المرافق العاملة على الاستجابة.‏

تدهور الوضع البيئي

وأوضحت الشبكة أن القصف والقنص يعرقلان عمل سيارات البلدية ويهددان حياة ‏عمال النظافة، ما أدى إلى تراكم النفايات وانتشار الحشرات، بالتزامن مع طفح مياه ‏الصرف الصحي في شوارع جمال والتحرير ووادي القاضي وبئر باشا، واختلاطها ‏بالنفايات في السائلة باتجاه عصيفرة.‏

وطالبت الشبكة بوقف استهداف المدنيين والمرافق الصحية، ورفع الحصار وفتح ‏الطرق وتأمين مرور سيارات الإسعاف والأدوية والوقود والمساعدات الإغاثية دون ‏عوائق، داعيةً الأمم المتحدة والمنظمات والشركاء الدوليين إلى التدخل العاجل لإعادة ‏تشغيل المرافق المتوقفة، ودعم خدمات الأمومة والطفولة والتحصين وغسيل الكلى ‏والإصحاح البيئي.

وحذّرت من أن استمرار القصف والحصار ينذر بكارثة أوسع يدفع ثمنها المدنيون في ‏المدينة، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى.‏

وكانت منظمة “رصد للحقوق والحريات” حذّرت أمس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية ‏والصحية في مدينة تعز، مؤكدةً أن استمرار الحصار المفروض على المدينة، وإغلاق ‏طرق الإمداد يهددان حياة آلاف المرضى، في ظل نقص الوقود والأدوية ‏والمستلزمات الطبية والمياه.‏