شبكة حقوقية: 42 انتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال يومين أسفرت عن سقوط ‏ضحايا

عدن-سانا
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 42 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز خلال الـ48 ساعة الماضية، وأسفرت عن سقوط ضحايا.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها اليوم الإثنين: “إن ميليشيا الحوثي نفذت 42 انتهاكاً أطلقت خلالها نحو 369 مقذوفاً على مناطق سكنية، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بينهم طفلتان تبلغان 14 عاماً، بالتزامن مع استمرار الحصار وعرقلة وصول الأدوية والوقود والإمدادات الأساسية”.
وأوضحت الشبكة أن الوقائع شملت كذلك اختطاف 8 مواطنين من منازلهم ومحالهم التجارية في منطقة الكلائبة بمديرية المعافر، بالتزامن مع مداهمات وترهيب وضغوط لتجنيد العشرات من أبناء المنطقة، ومداهمة ونهب 8 منازل، واعتداءات وقصف على منازل في الأقروض.
الحصار يضغط على القطاع الصحي
وأشارت الشبكة إلى أن نحو 1,280 مريضاً بالفشل الكلوي يواجهون خطر انقطاع العلاج نتيجة نقص مستلزمات الغسيل، في ظل الحاجة إلى 140 جلسة يومياً، فيما تهدد تداعيات نقص الوقود والإمدادات الطبية حياة 192 مريضاً في أقسام العناية المركزة و154 طفلًا في الحاضنات.
كما سجّلت الشبكة تضرر مستشفيين و4 مراكز طبية و3 مخازن طبية، بينها مستشفى الصفوة الذي يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف مريض، بالتزامن مع استخدام مكاتب صحية إدارية مواقع للتمركز في مناطق سيطرت عليها الميليشيا مؤخراً، و42 مرفقاً صحياً تعاني نقصاً حاداً في الإمدادات، بينما تحتاج المستشفيات وسيارات الإسعاف إلى أكثر من 156 ألف ليتر من الوقود شهرياً لضمان استمرار خدماتها، وسط تعطل مولدات في مرافق صحية وانقطاع الكهرباء العامة.
نقص حاد في الأدوية
وأكدت أن الحصار يحرم المرضى من أدوية أساسية ومنقذة للحياة، تشمل الإنسولين وأدوية الفشل الكلوي والطوارئ والهيموفيليا والثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وأدوية الأمراض النفسية والعصبية والصرع ومرض باركنسون والتهابات الكلى والذئبة الحمراء ومتلازمة بهجت، إلى جانب تعطل خدمات مرضى السل ومراكز رعاية الأطفال المصابين بسوء التغذية.
ولفتت إلى أن 20 بالمئة من عيادات الولادة ورعاية الحوامل أُغلقت، ما حرم 734 حالة ولادة من الخدمة والإشراف الطبي، رغم الحاجة إلى خدمة نحو 20 حالة يومياً داخل المدينة، فضلاً عن تعطل خدمات تنظيم الأسرة والفحوصات ورعاية النساء والأطفال، مشيراً إلى أن مراكز التحصين توقفت عن العمل، ما حرم 3,600 طفل من التطعيم، بمعدل خدمة معتادة يبلغ 60 طفلاً يومياً داخل المدينة، مع توقف خدمات لقاحات السل «بي سي جي»، والخماسي، والروتا، والكزاز، وشلل الأطفال، وتعطل توفير مستلزمات الحقن وبطاقات التحصين وخدمات رعاية النساء.
وأشارت الشبكة إلى أن مستشفيات في تعز تستقبل نحو 8 حالات يومياً، في حين يعرقل القصف وصول المرضى والجرحى إليها، ويستنزف نقص الأدوية والطاقة قدرة المرافق العاملة على الاستجابة.
تدهور الوضع البيئي
وأوضحت الشبكة أن القصف والقنص يعرقلان عمل سيارات البلدية ويهددان حياة عمال النظافة، ما أدى إلى تراكم النفايات وانتشار الحشرات، بالتزامن مع طفح مياه الصرف الصحي في شوارع جمال والتحرير ووادي القاضي وبئر باشا، واختلاطها بالنفايات في السائلة باتجاه عصيفرة.
وطالبت الشبكة بوقف استهداف المدنيين والمرافق الصحية، ورفع الحصار وفتح الطرق وتأمين مرور سيارات الإسعاف والأدوية والوقود والمساعدات الإغاثية دون عوائق، داعيةً الأمم المتحدة والمنظمات والشركاء الدوليين إلى التدخل العاجل لإعادة تشغيل المرافق المتوقفة، ودعم خدمات الأمومة والطفولة والتحصين وغسيل الكلى والإصحاح البيئي.
وحذّرت من أن استمرار القصف والحصار ينذر بكارثة أوسع يدفع ثمنها المدنيون في المدينة، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى.
وكانت منظمة “رصد للحقوق والحريات” حذّرت أمس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينة تعز، مؤكدةً أن استمرار الحصار المفروض على المدينة، وإغلاق طرق الإمداد يهددان حياة آلاف المرضى، في ظل نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه.