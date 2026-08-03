الجيش الأمريكي يغيّر مسار 44 سفينة ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الإثنين تغيير مسار 44 سفينة تجارية في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة “إكس”: ” حتى الثالث من آب الجاري، قمنا بتغيير مسار 44 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين”، مؤكدة أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار على إيران بصرامة.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس الأحد تحويل مسار 35 سفينة تجارية، منذ أن استأنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 15 تموز المنصرم، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.