حريق صناعي شرقي فرنسا يطلق أدخنة كيميائية خطرة ويشلّ الحركة في بلدات عدة

باريس-سانا



اندلع حريق في مستودع داخل موقع صناعي مصنّف خطراً شرقي فرنسا، ما دفع السلطات المحلية في خمس بلديات إلى مطالبة آلاف السكان بملازمة منازلهم كإجراء احترازي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن محافظة موزيل أن الدعوة شملت بلدات غاندرانج وأمنيفيل وفيتري سور أورن وكلوانج ورومبا، تحسباً لانتشار أدخنة ناتجة عن احتراق مواد كيميائية داخل المستودع الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع ضمن نطاق شركة سويس للوقود والطاقة البديلة في المنطقة الصناعية بغاندرانج.

وأوضح رئيس بلدية غاندرانج كانتان بيغو في منشور على فيسبوك أن وجود مواد كيميائية يفرض استمرار الالتزام بتدابير ملازمة المنزل، وتجنب التنقل أو الاقتراب من محيط المنطقة الصناعية، فيما تصاعدت سحابة سوداء كثيفة أمكنت رؤيتها على بعد 15 كيلومتراً.

ووفق مركز عمليات مكافحة الحرائق والإسعاف في موزيل، نُشر نحو 100 عنصر إطفاء تدعمهم 50 آلية للسيطرة على الحريق، في وقت تواجه فيه فرق الإطفاء والدفاع المدني ضغوطاً شديدة جراء موجة الحر، وحرائق الغابات التي التهمت آلاف الهكتارات في أنحاء فرنسا.