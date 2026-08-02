حرائق الغابات تجتاح أكثر من ربع مليون فدان في ولاية واشنطن

واشنطن-سانا‏

اجتاحت حرائق الغابات أكثر من ربع مليون فدان في ولاية واشنطن الأمريكية، ما أدى ‏إلى عمليات إجلاء واسعة، وانقطاعات في التيار الكهربائي بمنطقة سبوكان، من دون ‏تسجيل إصابات أو وفيات مرتبطة بالحرائق حتى الآن‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد عن رئيسة بلدية سبوكان ليزا براون قولها: إن عمليات ‏الإخلاء شملت منشآت رئيسية في المدينة، بينها محطات معالجة المياه ومحطة لتوليد ‏الطاقة من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى‎.‎

وأضافت براون أنه تم إخلاء نحو 200 منزل في سبوكان، مشيرةً إلى أن العدد مرشح ‏للارتفاع، وقالت: “هذه مناطق واسعة من المدينة، لذا أفترض أن العدد سيكون أكبر من ‏ذلك”.‎

من جهتها، أعلنت شركة المرافق العامة التي تخدم شرق الولاية، أن نحو 60 ألف شخص ‏يعانون من انقطاع التيار الكهربائي جراء الحرائق‎.‎

وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق أخرى من شمال غرب المحيط الهادئ ‏ظروفاً مماثلة، إذ أدت آلاف الصواعق الشهر الماضي إلى اندلاع سلسلة من الحرائق، ‏وصدور أوامر إخلاء في الجزء الجنوبي من مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا‎.‎

وتشهد حرائق الغابات تصاعداً في مناطق عدة حول العالم، وسط تأثيرات تمتد إلى تدمير ‏الغطاء النباتي والممتلكات وتدهور جودة الهواء نتيجة انتشار الجسيمات الدقيقة والملوثات ‏التي قد تنتقل لمسافات بعيدة‎.‎

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية فجر اليوم، أن موجة حر شديدة اجتاحت ‏مساحات واسعة من غرب الولايات المتحدة، رافعةً درجات الحرارة إلى مستويات قياسية ‏في عدد من الولايات، وسط تحذيرات من تزايد مخاطر اندلاع حرائق الغابات، ودعوات ‏للسكان إلى الحد من الأنشطة الخارجية واتخاذ الإجراءات الوقائية‎.‎