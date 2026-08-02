حرائق الغابات تجتاح أكثر من ربع مليون فدان في ولاية واشنطن

واشنطن-سانا
اجتاحت حرائق الغابات أكثر من ربع مليون فدان في ولاية واشنطن الأمريكية، ما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة، وانقطاعات في التيار الكهربائي بمنطقة سبوكان، من دون تسجيل إصابات أو وفيات مرتبطة بالحرائق حتى الآن.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد عن رئيسة بلدية سبوكان ليزا براون قولها: إن عمليات الإخلاء شملت منشآت رئيسية في المدينة، بينها محطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى.
وأضافت براون أنه تم إخلاء نحو 200 منزل في سبوكان، مشيرةً إلى أن العدد مرشح للارتفاع، وقالت: “هذه مناطق واسعة من المدينة، لذا أفترض أن العدد سيكون أكبر من ذلك”.
من جهتها، أعلنت شركة المرافق العامة التي تخدم شرق الولاية، أن نحو 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي جراء الحرائق.
وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق أخرى من شمال غرب المحيط الهادئ ظروفاً مماثلة، إذ أدت آلاف الصواعق الشهر الماضي إلى اندلاع سلسلة من الحرائق، وصدور أوامر إخلاء في الجزء الجنوبي من مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.
وتشهد حرائق الغابات تصاعداً في مناطق عدة حول العالم، وسط تأثيرات تمتد إلى تدمير الغطاء النباتي والممتلكات وتدهور جودة الهواء نتيجة انتشار الجسيمات الدقيقة والملوثات التي قد تنتقل لمسافات بعيدة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية فجر اليوم، أن موجة حر شديدة اجتاحت مساحات واسعة من غرب الولايات المتحدة، رافعةً درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في عدد من الولايات، وسط تحذيرات من تزايد مخاطر اندلاع حرائق الغابات، ودعوات للسكان إلى الحد من الأنشطة الخارجية واتخاذ الإجراءات الوقائية.