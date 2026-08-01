مقتل فلسطيني وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم السبت، جراء عدوان شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن الطيران الإسرائيلي استهدف بقصف حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بجروح.

وفي السياق ذاته، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات المتواصلة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 73349 قتيلاً و174162 مصاباً.

وأوضحت المصادر، أن إجمالي عدد القتلى منذ الحادي عشر من تشرين الأول الماضي بلغ 1222 قتيلاً و4053 مصاباً، فيما تم انتشال جثامين 804 قتلى.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات جراء عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم، بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار الاستهدافات المباشرة.

وكان فلسطيني قتل، وأصيب اثنان آخران في وقت سابق اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.