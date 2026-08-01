السفارة الأمريكية تحذّر رعاياها في السعودية والأردن من التوترات بالشرق الأوسط

الرياض/عمّان-سانا

حذرت السفارة الأمريكية في السعودية والأردن اليوم السبت، من الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال التصعيد، وأوصت الأمريكيين بمغادرة المنطقة وعدم زيارتها في الوقت الراهن.

ونشرت السفارة في عمّان والرياض بياناً تحذيرياً على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، داعية الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي الحذر، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة.

كما حذرت السفارة من أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك التي خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، مشيرة إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية الأخرى.

وتتسارع وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط على نحو غير مسبوق، مع اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقال تداعياته إلى دول الجوار والممرات البحرية الحيوية، بينما تصعد طهران اعتداءاتها على بلدان عدة في المنطقة وسط جمود دبلوماسي.