التعاون الخليجي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي اليوم السبت بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان شمال البلاد.

وأكد البديوي في بيان على الموقع الرسمي للمجلس، أن الاعتداءات الإيرانية هي استمرار لنهج إيران العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، وتأييده كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء البلاد.