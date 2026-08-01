ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 73 ألفاً و349 قتيلاً

photo 2026 08 01 13 27 31 ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 73 ألفاً و349 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73 ألفاً و349 قتيلاً و174 ألفاً و162 جريحاً.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية ثمانية قتلى و76 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي بلغ 1222 قتيلاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4053 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يشار إلى أن حرب الإبادة أسفرت عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية وانهيار الخدمات ومنع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.

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