الجيش الصيني يجري مناورات حول شعاب سكاربورو في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

أجرى الجيش الصيني اليوم السبت مناورات قتالية بحرية وجوية مشتركة في محيط منطقة شعاب سكاربورو في بحر الصين الجنوبي، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية، والدفاع عن سيادة البلاد وحقوقها ومصالحها البحرية.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني قولها: إن المناورات نُفذت في المجالين البحري والجوي المحيطين بالشعاب، ووصفتها بأنها رد ضروري على ممارسات “دول معينة” قالت إنها تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن العلاقات بين الصين والفلبين، تشهد توتراً بسبب الخلافات حول السيادة في بحر ⁠الصين الجنوبي، حيث تطالب بكين بالسيادة على الممر المائي بأكمله تقريباً، متهمة الجيش الفلبيني وقوات خفر السواحل الفلبينية بتعمد إثارة الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي، بينما تتمسك الفلبين بحقوقها الاقتصادية وفقاً لقانون البحار.