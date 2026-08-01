ترحيب عربي ودولي باتفاق ترامب الجديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة

عواصم-سانا

رحبت كل من قطر والكويت والمملكة المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مرحلة جديدة من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح من القطاع بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق، بما يسهم في إنهاء معاناة الفلسطينيين وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار في القطاع.

وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان مماثل بالاتفاق، مشيدة بالجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب مختلف الأطراف المعنية، للتوصل إليه، ومجددة التزام الكويت بدعم التنفيذ الكامل لخطة السلام ومراحلها اللاحقة، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وشددت الخارجية الكويتية على أهمية أن يشكل الاتفاق منطلقاً لمسار سياسي شامل، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند استمرار بلاده في العمل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل مستدام، وداعياً إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بصورة فورية، بما يتيح وصول الغذاء والدواء والدعم الإنساني إلى السكان، واصفاً الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها “فظيعة”.

ورحب ميليباند بإعلان التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تنصب على التنفيذ الكامل لبنوده، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة واحترام وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر وتركيا ومصر لتحقيق تقدم في هذا الملف.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم التوصل إلى الاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، وتمهيداً لانتقال إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني.