قطر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت

الدوحة-سانا



أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت، مؤكدة أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقالت الوزارة في بيان: إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.



وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.



وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع الأردن والكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.



ويأتي الموقف القطري بعد إعلان الكويت تعرض مبنى تابع لشركة صينية شمالي البلاد لهجوم، وإعلان القوات المسلحة الأردنية إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ في وقت سابق من اليوم.