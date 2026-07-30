مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم مروحية لمكافحة الحرائق غرب الأرجنتين

بوينوس آيرس-سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم الأربعاء جراء تحطم مروحية مخصصة لمكافحة حرائق الغابات في متنزه طبيعي غرب الأرجنتين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم مقاطعة سان خوان، مارسيلو أوريغو قوله: إن سبعة أشخاص قضوا جراء الحادث، بينهم عناصر في أجهزة الإطفاء والشرطة والحماية المدنية.

من جانبها، أوضحت وكالة الطوارئ الفدرالية الأرجنتينية، أن الاتصال فُقد بالطائرة وهي من طراز “بيل 412” في منطقة متنزه “إيشيغو الاستو” الواقع على مسافة نحو 1200 كيلومتر من العاصمة بوينوس آيرس، مبينة أن المروحية كانت تُستخدم في مهمة تدريبية، وكانت متجهة إلى مقاطعة “لا ريوخا” المجاورة للمشاركة في احتواء حريق غابات هناك.

وأضافت الوكالة أن طائرة أخرى كانت تحلق في الأجواء حددت موقع التحطم وأبلغت السلطات، حيث انطلقت فرق الإنقاذ نحو المنطقة المعزولة، والتي يصعب الوصول إليها.

يشار إلى أن الحرائق تتركز في مناطق الغابات والمحميات الطبيعية الممتدة غرب وجنوب الارجنتين وصولاً إلى متنزه “لوس أليرسيس” الوطني المدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو.