الجامعة العربية:الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السعودية والأردن تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة

القاهرة-سانا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الأربعاء، عن استنكاره الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في السعودية، وكذلك الاعتداءات الإيرانية التي طالت الأردن عبر استخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير وغير مسؤول من قبل إيران والميليشيات التابعة لها ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد فهمي في بيان نشر على منصة “اكس” على أن استمرار هذه الهجمات يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لمنع تكرارها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، لافتاً إلى ضرورة ضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتهديد المنشآت الحيوية والاقتصادية.

وأكد أمين عام الجامعة العربية أن احترام سيادة الدول وعدم استهداف مرافقها الحيوية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مجدداً دعم الجامعة لكل ما تتخذه السعودية والأردن من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما الوطني وصون سلامة أراضيهما بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتتواصل الاعتداءات الصاروخية والمسيرة الإيرانية ضد السعودية والأردن ودول الخليج العربي، حيث تصدت الدفاعات الجوية الأردنية في وقت سابق اليوم لاعتداءات صاروخية إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، فيما تصدت أمس الثلاثاء الدفاعات الجوية السعودية لعدد من المسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية، ‏وحاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية‎.‎