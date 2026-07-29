الاتحاد الأوروبي يدين اعتداء الأمن الإيراني على دبلوماسيين فرنسيين

photo 2026 05 18 19 14 27 860x573 1 الاتحاد الأوروبي يدين اعتداء الأمن الإيراني على دبلوماسيين فرنسيين

بروكسل-سانا

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة اعتداء قوات الأمن الإيرانية على دبلوماسيين اثنين من سفارة فرنسا بطهران في 19 تموز الجاري.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بيان نشر على موقع الاتحاد: “إن أفعالاً من هذا النوع تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات فيينا وتعرّض للخطر مسار العلاقات الدبلوماسية برمته”.

وأضافت كالاس أن الاتحاد يتضامن مع فرنسا، ويدعو إيران إلى محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء والوفاء بالتزاماتها الدولية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت في الـ21 من تموز الجاري القائم بالأعمال الإيراني، احتجاجاً على احتجاز موظفين في السفارة الفرنسية بطهران، وتعرضهم للترهيب الجسدي على أيدي عناصر أمن إيرانية، وطالبت بكشف ملابسات الحادثة، ومعاقبة المسؤولين عنها، وضمان أمن مقارها وموظفيها.

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