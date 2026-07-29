لأول مرة في الجزائر.. انتخاب امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

photo 2026 07 29 10 05 35 لأول مرة في الجزائر.. انتخاب امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني
مصدر الصورة-وكالة الأنباء الجزائرية

الجزائر-سانا

انتخب المجلس الشعبي الوطني الجزائري مساء أمس الثلاثاء، النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني خليدة بوفدش رئيسة له للفترة التشريعية العاشرة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” أنّ بوفدش فازت برئاسة المجلس عقب حصولها على 302 صوت مقابل 57 صوتاً للمترشح عن حركة مجتمع السلم النائب أمين علوش، و7 أصوات للمترشح عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية النائب رشيد حساني.

يذكر أنّ بوفدش كانت قد انتخبت في الفترة ما بين 2012 و2017 عضواً بالمجلس الشعبي البلدي لبرج البحري ثم عضواً بالمجلس الشعبي للجزائر سنة2021.

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