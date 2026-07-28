الأمم المتحدة: غارات الاحتلال والاستيطان يقوضان إعادة إعمار غزة وأي مسار سياسي

نيويورك-سانا‏

حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، من أن استمرار الغارات الإسرائيلية على ‏قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، يقوضان استدامة جهود إعادة الإعمار وفرص ‏نجاح أي مسار سياسي.‏

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن الأكبروف قوله، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء: إنه لا يمكن ضمان استدامة إعادة ‏إعمار غزة من دون مسار سياسي، كما لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح في ظل الدمار الذي لحق بالقطاع وتصاعد العنف في ‏الضفة الغربية.‏

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وشدد الأكبروف على ضرورة التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، مشيراً إلى أنه عاين خلال زيارته للقطاع استمرار ‏معاناة الفلسطينيين، في ظل موجات النزوح والاكتظاظ والدمار واسع النطاق، واستشهاد وإصابة فلسطينيين بصورة شبه يومية جراء ‏العمليات العسكرية الإسرائيلية.‏

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وحذر المسؤول الأممي من تداعيات تكثيف الغارات الجوية وتوسيع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى ‏حصر الفلسطينيين في مساحة لا تتجاوز نحو ثلث مساحة القطاع، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لوضع غزة على ‏مسار مستدام.‏

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وفي الضفة الغربية، حذر الأكبروف من التدهور المتسارع للأوضاع، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم وتهجير ‏الفلسطينيين وفرض المزيد من القيود على حركتهم، إضافة إلى تسريع التوسع الاستيطاني.‏

وجدد المسؤول الأممي تأكيد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، محذراً من أن استمرار هذه ‏الممارسات يزيد احتمالات التصعيد ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.‏

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وكان الأكبروف حذر، يوم الجمعة الماضي، من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، داعياً إلى توفير ‏الحماية للمدنيين الفلسطينيين.‏