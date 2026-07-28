قلق أممي إزاء قرار فنزويلا الانسحاب من الجنائية الدولية

جنيف-سانا‏

أعربت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا، عن “قلقها ‏العميق” إزاء قرار كراكاس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن البعثة قولها في بيان أمس الإثنين: “إنّ هذا الأمر يأتي في ‏مرحلة مفصلية تمر بها البلاد، حيث تبرز حاجة ملحة إلى تمكين الفنزويليين من نيل ‏حقوقهم في العدالة والحقيقة”، مضيفة أنّ هذه الخطوة تثير مخاوف عميقة بشأن التزام ‏الحكومة بالمساءلة.‏

وكان وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا أعلن يوم الجمعة الماضي أن بلاده ‏ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما وصفه” بالتحيّز الذي تنتهجه المحكمة ‏التي تحقّق في مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملات قمع الاحتجاجات في ‏فنزويلا منذ العام 2014 خلال حكم نيكولاس مادورو الذي تمت الإطاحة به واعتقاله في ‏عملية أميركية في كانون الثاني الماضي وتسلم نائبته ديلسي رودريغيز الرئاسة بالوكالة”.‏

وذكرت البعثة الأممية أن الإدارة الفنزويلية الحالية لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ملموس ‏للمضي قدماً في التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية الموثقة على ‏نطاق واسع، والتي ارتُكبت على مدى أكثر من عقد.‏

وأوضحت أن السلطات الحالية تسعى للالتفاف على الآليات الدولية الرامية إلى قيادة ‏جهود المساءلة على المستوى الوطني.‏

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة في العام 2019، وكلفها تقييم ‏الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المرتكبة منذ العام 2014 في فنزويلا .‏