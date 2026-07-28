الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة

عمان-سانا
أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم الثلاثاء في الصحراء الشرقية.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان أن سلاح الجو الملكي تعامل مع الطائرة ضمن منظومة الرصد والمتابعة، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها ستتعامل مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة مواطنيها.
وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت أمس الإثنين إسقاط طائرتين مسيّرتين مؤكدةً عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء العملية.