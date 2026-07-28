الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة

photo 2026 07 28 09 02 58 الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة

عمان-سانا‏

أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم ‏الثلاثاء في الصحراء الشرقية.‏

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان أن سلاح الجو الملكي تعامل مع ‏الطائرة ضمن منظومة الرصد والمتابعة، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية وفق قواعد ‏الاشتباك المعتمدة.‏

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها ‏وسيادتها، مشدداً على أنها ستتعامل مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة مواطنيها.‏

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت أمس الإثنين إسقاط طائرتين مسيّرتين مؤكدةً عدم ‏تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء العملية.‏

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