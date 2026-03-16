البحرين تعترض وتدمّر 129 صاروخاً و215 مسيّرة منذ بدء العدوان الإيراني

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير 129 صاروخاً، و215 طائرة مسيرة، منذ بداية الاعتداءات الإيرانية على المملكة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن القيادة العامة قولها في بيان: “إن منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين، بفضل يقظة عناصرها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، تمكنت منذ بدء الاعتداء من اعتراض وتدمير 129 صاروخاً و215 طائرة مسيرة”.

وأهابت القيادة بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، ومواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وشدّدت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وكانت قوة الدفاع البحرينية أعلنت، أمس الأول، أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 125 صاروخاً و203 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت البلاد، منذ بدء العدوان الإيراني عليها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.