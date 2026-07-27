وزيرا خارجية الأردن ومالطا يبحثان التطورات الإقليمية

مكالمة هاتفية موقع 1 وزيرا خارجية الأردن ومالطا يبحثان التطورات الإقليمية

عمّان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره المالطي كريس فيرن التطورات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، واتفق على إدامة التواصل والتنسيق حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 وكان الصفدي بحث خلال اتصال هاتفي أمس، مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، تبعات التصعيد الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة، وتثبيت الأمن والاستقرار الدائمَين.

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