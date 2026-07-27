السعودية وعُمان تؤكدان أهمية التنسيق لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

الرياض-سانا
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور، ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية.
وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، وتكثيف المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتأتي هذه الاتصالات والمشاورات في ظل استمرار الاهتمام الإقليمي والدولي بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، والتحركات الدبلوماسية المتواصلة التي تهدف إلى احتواء التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.