السعودية وعُمان تؤكدان أهمية التنسيق لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

الرياض-سانا‏

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور، ‏ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك، إضافةً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية.‏

وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، وتكثيف المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر، وتعزيز ‏الأمن والاستقرار الإقليميين.‏

وتأتي هذه الاتصالات والمشاورات في ظل استمرار الاهتمام الإقليمي والدولي بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ‏الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، والتحركات الدبلوماسية المتواصلة التي تهدف إلى احتواء التوترات وتعزيز الاستقرار ‏في المنطقة.‏