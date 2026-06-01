القيادة المركزية تعلن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا القوات الأمريكية في الكويت

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين، أن قواتها تمكنت من اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتها المتمركزة في الكويت.

وأوضحت سنتكوم في منشور لها على منصة “إكس” أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نجحت القوات الأمريكية في اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت”.

وأكدت القيادة المركزية أنه “تم إسقاط الصاروخين فوراً دون وقوع أي إصابات بين أفراد القوات الأمريكية”.

وأضافت: إن “القيادة المركزية الأمريكية تبقى متيقظة، وإنها ستواصل حماية قواتها من أي عدوان إيراني في الوقت الذي تواصل فيه دعمها لوقف إطلاق النار”.