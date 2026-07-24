انتخاب الجزائري عمار بن جامع رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

نيويورك-سانا

انتُخب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع رئيساً جديداً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلفاً لمندوب نيبال “لوك بهادور ثابا “.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن “بن جامع” قوله في كلمة أمام الدول الأعضاء: إنّ الأولويات الثلاث التي ستكون محور رئاسته هي تعزيز الشمولية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستعادة الثقة في تعددية الأطراف.

وأوضح بن جامع أنّ 36 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة التي تتوافر بشأنها بيانات اتجاهية تسير على المسار الصحيح، ومن الضروري تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف خطة عام 2030، مضيفاً “لقد حان الوقت لتحقيق نتائج ملموسة تعزز أجندتنا المشتركة، ولا تترك أي شخص أو أي بلد خلف الركب”.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنتهية ولايته الممثل الدائم للنيبال لدى الأمم المتحدة لوك بهادور ثابا على الدور “الذي لا غنى عنه” الذي يضطلع به المجلس في معالجة قضايا الفقر، والصحة، والتعليم.

وأقر ثابا بأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يزال دون المستوى المطلوب، لكنه أكد أن الإعلان الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، والتزام إشبيلية، ونتائج منتدى تمويل التنمية، تثبت أن التوصل إلى توافق لا يزال ممكناً.

ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصة الرئيسية في الأمم المتحدة لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يتولى السفير بن جامع مهامه اعتباراً من 31 تموز الجاري، ولمدة عام واحد.