مذكرة تفاهم بين التعليم العالي السورية و” Ellipse Projects SAS” الفرنسية لتطوير المشافي

دمشق-سانا

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة Ellipse Projects SAS الفرنسية، بهدف تطوير المشافي الجامعية والمؤسسات التعليمية الطبية التابعة للوزارة، وذلك ضمن اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين السوري والفرنسي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.

ونقلت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أشار في تصريح إلى أن توقيع المذكرة يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الأكاديمي والعلمي والتنموي، ويعزز فرص بناء شراكات نوعية تسهم في تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بقدراتها.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية لتطوير المشافي الجامعية والتعليم الطبي، بما يدعم البحث العلمي، ويعزز التدريب السريري، ويؤسس لشراكات تنموية مستدامة وفق أفضل المعايير الدولية.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا محطة مفصلية في مسار الانفتاح الدولي، وتعكس تنامي الثقة الأوروبية بجهود الدولة السورية في إعادة الإعمار، وتعزيز مسارات التنمية، وبناء المؤسسات الوطنية.