73311 قتيلاً في قطاع غزة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73311 قتيلاً و173924 مصاباً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة قتلى وستة مصابين.

وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي عقب وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1185 قتيلاً و3816 مصاباً، فيما تم انتشال 803 جثامين من مناطق مختلفة في القطاع.

وأضافت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.

وكان فلسطيني قُتل وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.