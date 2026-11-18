مانيلا-سانا‏

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتوسيع التعاون الدفاعي مع ‏الفلبين، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز مصالحها في آسيا، وذلك قبيل توجهه إلى ‏الصين للمشاركة في قمة تجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير ‏بوتين، غداً الخميس.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله خلال لقائه نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس ‏في مانيلا: إن الولايات المتحدة والفلبين ترتبطان بأحد أقدم وأهم التحالفات الأمريكية ‏في منطقة المحيط الهادئ، مشيراً إلى أن البلدين يعملان على توسيع تعاونهما الدفاعي، ‏الذي يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة.‏

وأضاف ترامب، أن بلاده دعمت زيادات تاريخية في التمويل العسكري المقدم إلى ‏مانيلا، معتبراً أن الأسلحة الأمريكية، الدفاعية منها والهجومية، تتميز بقدرات متقدمة ‏وسرعة كبيرة في الإنتاج، وقال: “الجميع يريد أسلحتنا، لكننا لا نتعامل إلا مع ‏الأصدقاء”.‏

وأشار إلى إمكانية مساعدة الفلبين في مواجهة تحدياتها في قطاع الطاقة من خلال ‏التعاون في مجال الطاقة النووية، معتبراً أن اعتماد مانيلا على التكنولوجيا الأمريكية ‏في أول مشروع نووي حديث لها سيعزز متانة العلاقات بين البلدين، مضيفاً، أن ‏الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق كبير في هذا المجال.‏

وتأتي هذه التحركات في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وبكين، تفاقمت على ‏خلفية قيود تجارية فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية، بالتزامن مع ‏تداعيات قضية تتعلق بمؤسس شركة إنفيديا جنسن هوانج وامرأة يشتبه في كونها ‏جاسوسة صينية‏.‏

وبالنسبة لماركوس، أحد أقرب الشركاء الأمنيين لواشنطن في المنطقة، تأتي ‏المحادثات وسط تصاعد الخلافات مع بكين بشأن مناطق بحرية متنازع عليها في بحر ‏الصين الجنوبي، وشهدت فترة حكمه توسيعاً كبيراً لصلاحيات وصول القوات ‏الأمريكية إلى القواعد العسكرية الفلبينية، إلى جانب تكثيف الدوريات المشتركة في تلك ‏المياه، وتنفيذ مناورات عسكرية سنوية واسعة بمشاركة آلاف الجنود من البلدين.‏