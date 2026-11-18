مانيلا-سانا
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتوسيع التعاون الدفاعي مع الفلبين، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز مصالحها في آسيا، وذلك قبيل توجهه إلى الصين للمشاركة في قمة تجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، غداً الخميس.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله خلال لقائه نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس في مانيلا: إن الولايات المتحدة والفلبين ترتبطان بأحد أقدم وأهم التحالفات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، مشيراً إلى أن البلدين يعملان على توسيع تعاونهما الدفاعي، الذي يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة.
وأضاف ترامب، أن بلاده دعمت زيادات تاريخية في التمويل العسكري المقدم إلى مانيلا، معتبراً أن الأسلحة الأمريكية، الدفاعية منها والهجومية، تتميز بقدرات متقدمة وسرعة كبيرة في الإنتاج، وقال: “الجميع يريد أسلحتنا، لكننا لا نتعامل إلا مع الأصدقاء”.
وأشار إلى إمكانية مساعدة الفلبين في مواجهة تحدياتها في قطاع الطاقة من خلال التعاون في مجال الطاقة النووية، معتبراً أن اعتماد مانيلا على التكنولوجيا الأمريكية في أول مشروع نووي حديث لها سيعزز متانة العلاقات بين البلدين، مضيفاً، أن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق كبير في هذا المجال.
وتأتي هذه التحركات في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وبكين، تفاقمت على خلفية قيود تجارية فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية، بالتزامن مع تداعيات قضية تتعلق بمؤسس شركة إنفيديا جنسن هوانج وامرأة يشتبه في كونها جاسوسة صينية.
وبالنسبة لماركوس، أحد أقرب الشركاء الأمنيين لواشنطن في المنطقة، تأتي المحادثات وسط تصاعد الخلافات مع بكين بشأن مناطق بحرية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وشهدت فترة حكمه توسيعاً كبيراً لصلاحيات وصول القوات الأمريكية إلى القواعد العسكرية الفلبينية، إلى جانب تكثيف الدوريات المشتركة في تلك المياه، وتنفيذ مناورات عسكرية سنوية واسعة بمشاركة آلاف الجنود من البلدين.