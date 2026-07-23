الدفاعات الأردنية تتصدى لاعتداءات إيرانية

عمّان-سانا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة في بيان نُشِر على الموقع الرسمي للجيش: “إنّ الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض ست طائرات مسيّرة وإسقاطها”، مؤكداً “أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية “.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي أمنت مواقع سقوط الصواريخ والحطام، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت أمس الأربعاء اعتراض وإسقاط عشرة صواريخ ومسيرات إيرانية فور دخولها المجال الجوي للمملكة.