عمدة موسكو: إسقاط عشرات من المسيّرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة ‏

موسكو-سانا
أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية دفعات متتالية من الطائرات المسيّرة التي كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وفق ما أعلنه عمدة المدينة سيرغي سوبيانين، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تصدت لها خلال الليل.
وقال سوبيانين، في سلسلة منشورات عبر قناته على التلغرام: إن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من المسيّرات التي كانت تستعد لمهاجمة منطقة موسكو، مضيفاً أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطامها.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مسائي أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تعطيل أكثر من 55 بالمئة من قدرات تكرير النفط في روسيا.