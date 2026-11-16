عمدة موسكو: إسقاط عشرات من المسيّرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة ‏

موسكو-سانا‏

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية دفعات متتالية من الطائرات المسيّرة التي كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، ‏وفق ما أعلنه عمدة المدينة سيرغي سوبيانين، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تصدت لها خلال ‏الليل.‏

وقال سوبيانين، في سلسلة منشورات عبر قناته على التلغرام: إن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من المسيّرات التي كانت ‏تستعد لمهاجمة منطقة موسكو، مضيفاً أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطامها.‏

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مسائي أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية ‏تمكنت من تعطيل أكثر من 55 بالمئة من قدرات تكرير النفط في روسيا.‏