الإثنين 16 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: عمدة موسكو: إسقاط عشرات من المسيّرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

عمدة موسكو: إسقاط عشرات من المسيّرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة ‏

epa 6afa57a250b5 1794791330 عمدة موسكو: إسقاط عشرات من المسيّرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة ‏
منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط دفعات متتالية من المسيّرات الأوكرانية التي كانت متجهة نحو العاصمة موسكو-الجزيرة

موسكو-سانا‏

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية دفعات متتالية من الطائرات المسيّرة التي كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، ‏وفق ما أعلنه عمدة المدينة سيرغي سوبيانين، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تصدت لها خلال ‏الليل.‏

وقال سوبيانين، في سلسلة منشورات عبر قناته على التلغرام: إن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من المسيّرات التي كانت ‏تستعد لمهاجمة منطقة موسكو، مضيفاً أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطامها.‏

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مسائي أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية ‏تمكنت من تعطيل أكثر من 55 بالمئة من قدرات تكرير النفط في روسيا.‏

الاتحاد الأوروبي: قرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي
استهداف إيران لقاعدة “دييغو غارسيا” يعيد فتح ملف الوجود العسكري البريطاني في الخارج
سوريا تدين الهجوم الإيراني على البحرين وتدعو لاحترام سيادة دول المنطقة
ماكرون يدعو إسرائيل إلى إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية
سنتكوم: نقل أكثر من 1.7 مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار