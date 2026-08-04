الأردن: تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة انتهاك لوقف إطلاق ‏النار والقانون الدولي

عمّان-سانا‏

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أدان الأردن بشدة، اليوم الثلاثاء، تواصل الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ‏بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون ‏الدولي.‏

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي في بيان نشر ‏عبر حساب الوزارة على “‏x‏”: إنّ هذه الانتهاكات التي تشمل استهداف ‏المنشآت الصحية، وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء تمثّل خرقاً ‏صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.‏

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وأكّد المجالي ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان ‏إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق. ‏

كما شدد على ضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين ‏في المجال الإنساني. ‏

ودعا المتحدث، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على ‏إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبما يضمن تنفيذ كل بنود ‏خطة الرئيس الأميركي حول قطاع غزة، ويحول دون تقويض الجهود ‏الرامية لتثبيت الاستقرار هناك وتحقيق تهدئة شاملة وصولاً إلى وقف دائم ‏لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.‏

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وأعرب المجالي، في هذا السياق، عن تأييد الأردن لبيان قطر ومصر ‏وتركيا بصفتهم الوسطاء في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ‏وتثبيت الاستقرار.‏

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وكانت كل من قطر ومصر وتركيا قد أعربوا في بيان مشترك عن إدانتهم ‏واستنكارهم الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.‏

وجاء وقف إطلاق النار في غزة ضمن خطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب في أيلول 2025 المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في قطاع ‏غزة.‏

ورغم الاتفاق تواصل إسرائيل الاعتداء على القطاع، حيث أوضحت بيانات ‏وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي عدد القتلى منذ دخوله حيز التنفيذ في ‌‏10 تشرين الأول الماضي بلغ 1.250 قتيلاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى ‌‏4.110 إصابات.‏

يشار إلى أن حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأتها إسرائيل في السابع ‏من تشرين الأول 2023 أسفرت عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار ‏الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات ومنع الاحتلال إدخال ‏المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق ‏النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.‏

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وأعلن ترامب يوم الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مرحلة جديدة ‏من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح من القطاع ‏بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.‏