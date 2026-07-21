مصرع سبعة أشخاص في احتراق حافلة جنوب فيتنام

photo 2026 07 21 09 35 24 مصرع سبعة أشخاص في احتراق حافلة جنوب فيتنام

هانوي-سانا

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء اندلاع النيران في حافلة ركاب جنوب فيتنام.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الأمن العام الفيتنامي قولها في بيان: إن الحافلة كانت متجهة في وقت مبكر من صباح اليوم من مقاطعة لام دونغ إلى مركز الأعمال القريب في مدينة هو تشي منه، عندما اشتعلت فيها النيران.

وأشار البيان إلى أن نحو 24 راكباً كانوا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث وقد  حوصروا بداخلها، وتبيّن لاحقاً مصرع سبعة من الركاب وإصابة خمسة آخرين، وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على سبب الحريق.

وكان 9 أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 9 آخرون في حادث انقلاب حافلة على طريق منحدر في بلدة “فينه هو” شمال فيتنام في 28 كانون الأول الماضي.

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