وزراء خارجية السعودية وقطر ومصر يدينون الاعتداءات الإيرانية على البحرين

الرياض-سانا

أدان وزراء خارجية السعودية وقطر ومصر، اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدين ضرورة الالتزام بالاتفاق الأميركي-الإيراني، والعودة إلى المسار التفاوضي بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث أعرب الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والتهديدات التي تطال الملاحة البحرية.

وشدد الوزيران على أهمية بذل المزيد من الجهود لإنجاح المسار التفاوضي والتوصل إلى حلول شاملة تعزز الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أدان الجانبان الهجمات الأخيرة على البحرين والتهديدات المستمرة للملاحة البحرية، مؤكدين على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداءً شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر اليوم، واصفة إياه بأنه “اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية”.